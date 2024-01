Caltanissetta: “Ri-Giochi@mo” pronti per la consegna

PUBBLICITÀ

Fervono i preparativi per la consegna dei giocattoli raccolti dall’iniziativa benefica ideata dalla uno@uno dal titolo Ri-Giochi@mo, raccolti a Caltanissetta con la Croce Rossa Italiana in collaborazione con Poste Italiane che consente il riutilizzo dei giocattoli, ancora in ottime condizioni, con un progetto benefico e ambientale che oltre a fare felici i bambini permette a giocattoli dismessi, ma ancora in buone condizioni, di essere riusati, riciclati anziché finire tra i rifiuti.

Un grande successo di raccolta avvenuta in tutti gli istituti scolastici della città di Caltanissetta con centinaia di bambini che hanno aderito all’iniziativa donando giocattoli in ottimo stato o spesso, ancora nuovi ed impacchettati.

Grazie all’impegno dei volontari della Croce Rossa di Caltanissetta, coordinati dalla referente Giulia Dimauro, tutti gli 11 istituti comprensivi di Caltanissetta hanno aderito all’iniziativa, generando un forte raccolta.

Si aggiungono a questi giocattoli quelli donati al Movimento Volontariato Italiano retto da Filippo Maritato. Tutti i giocattoli sono stati verificati e preparati per la consegna dai volontari della Croce Rossa di Caltanissetta.

“Ri-Giochi@mo – dice Nicolò Piave presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta – è un progetto nato a vocazione ambientale, come appendice al sistema di certificazione ed implementazione della raccolta differenziata. Salvo trasformarsi in breve in un progetto a più ampia responsabilità sociale. La bellezza di non inquinare e di donare qualcosa che porterà anche il sorriso in tante famiglie meno fortunate. L’obbiettivo sarà quello di consegnare il maggior numero di giocattoli presso il giardino della legalità a Caltanissetta, gentilmente messo a disposizione dal comitato di quartiere nella persona di Nello Ambra. Abbiamo scelto per la consegna un luogo simbolo di riscatto e di orgoglio della nostra città dove consegnare il risultato del senso civico dei bambini delle scuole nissene, avremo la befana CRI, la cooperativa Etnos che passerà con la sua befana, il MOVI ed ovviamente i volontari della Croce Rossa Italiana”.

La manifestazione si svolgerà il 6 gennaio dalle ore 16 a seguire e le famiglie interessate sono state già contattate dall’ufficio di inclusione sociale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Sarà un momento di gioia e di festa per tutti i cittadini che vorranno condividere la gioia del donare.