Caltanissetta: relazione dell’assemblea cittadina del 02/05/2022 sulla tematica “Istituzione Policlinico”.

Atto riepilogativo dell’assemblea cittadina in oggetto:

L’oggetto dell’assemblea aveva due punti, la relazione del sindaco sullo stato della trattativa per l’istituzione di un Policlinico a Caltanissetta, atti da attuare a tale scopo.

Sono intervenuti liberi cittadini appartenenti a diverse categorie professionali tra questi medici attualmente in servizio presso l’Ospedale S. Elia o che nello stesso hanno lavorato. Sono intervenuti inoltre: Il Sottosegretario On. Giancarlo Cancelleri, Onorevole Dedalo Pignatone, Onorevole Azzurra Cancelleri, Deputato Regionale Ketty Damante, Deputato Regionale Nuccio Di Paola, Rappresentante Giovani democratici, il Presidente del consiglio comunale Giovanni Magrì, la consigliera comunale Annalisa Petitto, il consigliere comunale Toti Petrantoni, il Sindaco di San Cataldo e per il circolo Faletra (PD) Carlo Vagginelli.

Dalla discussione sono emerse a nostro avviso le seguenti cose: L’Istituzione di un Policlinico sia a Enna che a Caltanissetta necessita di passaggi e atti che allo stato attuale non sono stati posti in essere facendo chiaramente apparire questa operazione lanciata dall’Assessore Razza una mera operazione elettorale in vista delle imminenti elezioni regionali.

Dalla discussione però è emerso un quadro desolante e offensivo nei riguardi della cittadinanza Nissena per quello che riguarda la gestione dell’ospedale S. Elia .I coraggiosi medici intervenuti hanno con molta chiarezza evidenziato la situazione di precarietà cui versa l’offerta sanitaria che diventerebbe ancora più fragile se mai un policlinico dovesse sorgere a Enna. La tanto decantata D.E.A di II° livello e’ una scatola vuota, significative le parole del Sottosegretario Cancelleri che nel 2014 consigliava di staccare la targhetta con su scritto D.E.A di secondo livello perché’ in effetti non esiste .Allarmante l’attacco all’offerta sanitaria Nissena scongiurato anche dall’intervento del Vescovo. Allarmante la situazione in cui versano diversi reparti che sono tenuti su solo dalla professionalità degli operatori. Allarmante il quadro della situazione fatto dalla deputata Damante sulla lentezza nel portare avanti le assunzioni del personale. Forte la richiesta di sapere come sono stati spesi i soldi, tanti, che sono stati stanziati per la sanità regionale. Forte la denuncia dei cittadini sulla difficoltà ad accedere alle prestazioni che un ospedale pubblico ha il dovere di fornire.