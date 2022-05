Caltanissetta: Pro Loco, sabato 7 Maggio inaugurazione della mostra “Nuovi corpi nuove forme”.

La Pro Loco di Caltanissetta, col patrocinio del comune di Caltanissetta e in collaborazione con l’Archivio di Comunicazione Visiva e Libri d’Artista, organizza una rassegna sul libro d’artista.

L’evento dal titolo “Nuovi corpi nuove forme”, a cura di Calogero Barba, vede in esposizione un gran numero di libri-opere che fanno parte della collezione dell’Archivio di Comunicazione Visiva e Libri d’Artista di San Cataldo. L’evento aprirà i battenti sabato 7 maggio 2022 alle ore 18,30.

La mostra sarà allestita nel piano nobile della Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada a Caltanissetta con moltissime opere di artisti italiani e stranieri.

In esposizione pregiati libri d’artista e libri oggettuali, riviste d’arte, manifesti e documenti vari. Un’esposizione sul libro d’artista questa, la cui identità e definizione è tutt’altro che scontata perché il libro d’artista non è né libro né quadro, ma il luogo degli accadimenti mentali e fisici che con il suo contenuto irregolare trasmette informazioni sull’idea dell’arte evidenziando le contaminazioni più svariate tra segno, foto, testo, immagine e materia, da non confondere con il libro illustrato.

Il Libro d’Arte assume nel suo contesto lo spazio della pagina, riattualizzando il proprio messaggio non più solo verbale, ma singlossico, asemico e a volte anche plastico.

Un libro d’artista figlio della materia, della penna e del digitale, espressione di multigrafie, di più linguaggi insieme, orientati ad oltrepassare il concetto di esteticità e artisticità di una volta, per ritrovare una nuova dimensione culturale antropologica del libro liber.

Numeroso il gruppo di artisti coinvolti, maestri attivi da diversi anni in campo nazionale ed internazionale tra cui Fernando Andolcetti, Salvatore Anelli, Caterina Arcuri, Luigi Auriemma, Tiziana Baracchi, Antonella Ludovica Barba, Vittore Baroni, Umberto Basso, Anna Boschi Cermasi, Francesco Antonio Caporale, Lamberto Caravita, Cosimo Cimino, Caterina Ciuffetelli, Mario Commone, Maria Credidio, Teo De Palma, Pina Della Rossa, Mariangela Di Biase, Marcello Diotallevi, Donmay Donamayoora, Giovanna Donnarumma, Juan Esperanza, Luc Fierens, Antonella Gandini, Ettore Maria Garozzo, Delio Gennai, Lillo Giuliana, Mario Glauso, Gennaro Ippolito, Michele Lambo, Alfonso Lentini, Giovanni Leto, Margherita Levo Rosenberg, Ruggero Maggi, Mauro Molinari, Emilio Morandi, Franco Panella, Mario Parentela, Enzo Patti, Giancarlo Pavanello, Salvatore Pepe, Angelo Pitrone, Franco Politano, Giuseppina Riggi, Beppe Sabatino, Salvatore Salamone, Enzo Salanitro, Attilio Scimone, Danilo Sergiampietri, Alfonso Siracusa, Franco Spena, Delfo Tinnirello, Ilia Tufano, Agostino Tulumello, Giovanna Vinciguerra, Nicola Zappalà e molti altri.

Non mancano artisti di chiara fama come Andy Warhol, Damien Hirst, John Cage, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Vito Acconci, Richard Long, Hamish Fulton, Vostell, Yoko Ono, Giuseppe Penone, Hermann Nitsch, Giulio Paolini, Sol LeWitt e molti altri.

Orario ingresso: dal Martedì al Sabato 10.00/13.00 – 17.00/20.00

Domenica 8 maggio 10.00/13.00

Lunedì chiuso