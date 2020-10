Caltanissetta: prevenzione del contagio da COVID 19: chiusi temporaneamente 4 locali.

Venerdì pomeriggio sono stati notificati i decreti di “chiusura temporanea”, con efficacia dal 17 ottobre 2020, nei confronti di 4 attività commerciali, tutte sanzionate per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità di cui agli artt. 1 e 2 del DPCM 07/08/2020 e successive modifiche” per la presenza, sia all’interno che all’esterno dei rispettivi locali, di numerosi avventori sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale, non rispettando altresì il previsto distanziamento interpersonale di sicurezza.

In particolare si tratta di: un bar a Sommatino (giorni 8 di sospensione, per recidiva delle citate violazioni), un bar a Serradifalco (giorni 5 di sospensione), una paninoteca a Caltanissetta (giorni 5 di sospensione), un bar – paninoteca a Caltanissetta (giorni 5 di sospensione).