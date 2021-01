Caltanissetta: prevenzione del contagio da COVID 19, 13 persone e due locali sanzionati.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, i Carabinieri di Caltanissetta hanno deferito in s.l. un soggetto per ubriachezza molesta e sanzionato amministrativamente per la violazione norme emergenza covid: due soggetti per la violazione di somministrazione di bevande e tre soggetti per la violazione di mancato utilizzo della mascherina. In particolare nel corso della serata venivano controllati un bar a San Cataldo, dove sono stati trovati avventori a cui venivano somministrate bevande, e un circolo ricreativo a Caltanissetta, dove sono state trovate persone, dopo le ore 22.00, intente a giocare a carte. Al termine degli accertamenti venivano sanzionati amministrativamente nr. 8 avventori presenti all’interno del circolo e richiesta la sospensione temporanea dell’esercizio attività per entrambi i locali.