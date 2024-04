Caltanissetta: presentate alla ministra per le disabilità le attività dell’IRCCS Oasi di Troina

PUBBLICITÀ

In occasione della visita della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, martedì pomeriggio a Caltanissetta nella struttura della Croce Rossa, il direttore generale dell’IRCCS Oasi di Troina, il dott. Arturo Caranna, ha avuto modo di presentare al rappresentante del Governo nazionale le attività e i servizi svolti all’IRCCS Oasi di Troina, nonchè un invito alla ministra per visitare la struttura a Troina.

Il dottore Caranna ha detto alla ministra come l’Oasi abbia da sempre al centro della propria “mission” il tema dell’umanizzazione delle cure, la presa in carico globale della persona con disabilità e poi l’approccio multidisciplinare, la riabilitazione e inoltre l’attenzione, la informazione, la formazione ed il supporto che è assicurato alle famiglie delle persone con disabilità, che rende integrate ed inscindibili le componenti sanitaria e socioassistenziale.

“Un aspetto quest’ultimo – ha detto il Dg Caranna – che, nonostante comporti particolari implicazioni finanziarie per l’Istituto, costituisce una caratteristica imprescindibile dell’attività dell’Oasi”.

Infine, altro tema presentato dal direttore dell’Oasi è la legge del “Dopo di Noi”, rappresentando alla titolare del Dicastero per le Disabilità la possibilità di rivedere le attuali disposizioni al fine di assicurare e soddisfare le esigenze richieste dalle famiglie che vivono la disabilità.

La ministra Locatelli ha ascoltato con interesse i temi rappresentati dal Dg Caranna, assicurando un approfondimento sui vari temi ed esprimendo l’invito al Dg di prendere parte a due importanti e significativi incontri nazionali che si svolgeranno uno ad aprile e l’altro a maggio sul tema della disabilità, per portare e condividere l’esperienza dell’Oasi.

Durante l’incontro, che ha visto anche la presenza delle istituzioni e dell’associazionismo del territorio, la ministra Locatelli ha anticipato alcune misure incluse nel decreto che sarà presentato al Consiglio dei Ministri il prossimo 15 aprile, tra cui il superamento del termine “handicappato” nelle leggi ordinarie, sostituendolo con la formulazione “persona con disabilità”. Inoltre, la ministra ha parlato anche dell’introduzione del Progetto di vita, per superare le estreme frammentazioni tra prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, poi ancora il cosiddetto accomodamento ragionevole da utilizzare nelle scuole, la promozione della dimensione sociale, relazionale e affettiva della vita di ognuno e che diventa indispensabile per la dignità delle persone con disabilità anche nel mondo del lavoro.

Nell’ambito dello stesso contesto, il dottor Caranna ha avuto anche modo di incontrare l’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo.