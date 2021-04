Caltanissetta: “Premio Scuola Digitale “, vincono la “Don L. Milani” e l’Ipsia “Galileo Galilei”.

In remoto il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo”, scuola polo provinciale e scuola polo regionale del Premio Scuola Digitale ha organizzato la manifestazione per la fase finale del premio. A coordinare i lavori dell’evento finale, il 23 aprile 2021, è stata la DS Irene Cinzia Maria Collerone. Il Premio ha l’obiettivo di favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel settore dell’innovazione didattica e digitale e diffondere le buone pratiche, soprattutto in un momento in cui la pandemia ha segnato un’accelerazione nell’uso delle tecnologie.

Il bando viene annualmente proposto dal Ministero dell’Istruzione con una competizione tra scuole, del primo e del secondo ciclo, che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati sia da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, sia da una forte innovazione didattico/metodologica negli ultimi due anni scolastici.

A contendersi il premio quest’anno sono state 8 scuole del I ciclo e 6 del II ciclo , che hanno presentato i loro progetti, le finalità e la realizzazione attraverso momenti ben cadenzati: 3 minuti di video + 2 minuti di pitching + 1 minuto per risposte a eventuali domande della giuria.

Il progetto vincitore per ciascuna sezione riceve un premio del valore di 1.000 euro per lo sviluppo del progetto di didattica digitale integrata.

I progetti classificatisi al secondo e terzo posto ricevono premi consistenti in dispositivi digitali per la didattica.

Le scuole del I Ciclo classificatesi ai primi tre posti sono l’I.C. “DON L. MILANI” – CALTANISSETTA “Progetto IDEA – Making -Coding – IoT”, docente referente Elena Spinelli; II circolo SAN CATALDO “Scuola Digitale”, docente referente Teresa Battaglia; I.C. “MARTIN LUTHER KING”- CALTANISSETTA “Laboratorio di coding e robotica educativa”, docente referente Salvatore Panepinto.

Per il II Ciclo l’IPSIA SERVIZI “GALILEO GALILEI” – CALTANISSETTA “Incubatrice 4.0”, docente referente Claudio Carletta; il LICEO CLASSICO, LINGUIST. E COREUTICO “R. SETTIMO” – CALTANISSETTA “TG400”, docente referente Aurelia Speziale; l’ IISS “C.M. CARAFA” MAZZARINO E RIESI MAZZARINO “Bibliotheca virtualis”, docente referente Giuseppe Licciardi.

Ma non c’è competizione senza una giuria che valuti i progetti e la nostra è una giuria d’eccellenza che è formata da persone di spicco nell’ambiente in cui essi operano e competenti del digitale e infatti abbiamo: un rappresentante del Ministero e/o dell’USR/Ambito territoriale (con il ruolo di coordinatore), il dott. La Placa Giuseppe delegato del Dott. Filippo Ciancio Dirigente dell’ufficio VI Ambito territoriale CL-EN; un rappresentante dell’ente locale, il dott. Giuseppe La Mensa – Assessore Comune Caltanissetta con delega alle innovazioni digitali; un rappresentante dell’università, il prof. Salvatore Basile – Professore associato di Fisica – Facoltà Ingegneria Università degli Studi di Palermo; un rappresentante della camera di commercio/associazioni datoriali/terzo settore, la prof.ssa Giovanna Candura – Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta; un esperto in didattica digitale, l’Ing. Ivana Guarneri – Esperto del digitale -STmicroelectronics (intelligenza artificiale)

Mentre la giuria era al lavoro gli studenti e i docenti hanno goduto di un intervento formativo a cura del prof. Giuseppe Massimo Milazzo – Esperto Digitale – Docente di matematica presso IIS “Enrico Fermi” di Licata da più di 10 anni si occupa di formazione in ambito ICT rivolta ad alunni, docenti oltre che a DS e DSGA per quanto riguarda l’applicazione delle tecnologie in ambito didattico che ha mostrato un uso di Google Earth per la geografia integrando luoghi a immagini, video e animazioni. E’ intervenuto, infine il prof. Arcangelo Pignatone – Componente Equipe Formativa Territoriale – CL, uno dei 120 docenti esperti sui temi del digitale selezionato a livello nazionale dal MI, dell’EFT della Sicilia che è un gruppo di lavoro costituito da sette docenti che supporta le scuole siciliane in tema di digitale.

A concludere in bellezza una performance di Danza dell’alunna Bruna Emma, classe 4AD dell’indirizzo coreutico dal titolo “Void”, idea coreografica della prof. Alessandra Venuti docente di Tecnica della danza contemporanea su musica “Immobile” della prof. Grazia Zaffuto docente pianista accompagnatore. Riprese video e montaggio del prof. Corrado Sillitti docente pianista accompagnatore. L’idea coreografica è nata dalla necessità di esprimere, attraverso il connubio tra danza e musica, il disagio provocato in ognuno di noi dall’attuale situazione sanitaria. Il senso di costrizione, di immobilità e di alienazione dalla realtà, a cui tutti siamo stati sempre abituati, si fondono con un messaggio finale di speranza affinché ci si possa lasciare alle spalle quella gabbia in cui l’anima dell’uomo è incatenata e tornare a vivere in libertà riducendo le distanze tra gli esseri umani.

L’evento si è concluso con una speciale sottolineatura: il premio è alla sua terza edizione, ma i lavori sono sempre più belli e coinvolgenti, l’uso del digitale sempre più consapevole, i ragazzi, inoltre, non solo hanno saputo operare in modo creativo ma sono riusciti, nonostante il video collegamento asettico, ad emozionare. La scuola, nonostante le enormi difficoltà, continua ad essere palestra di sapere e luogo di crescita. In presenza e in remoto.