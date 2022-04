Caltanissetta: Prefettura, riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sugli episodi incendiari a Gela.

Rimane elevata l’attenzione delle Istituzioni sulla realtà gelese. Dopo diversi episodi incendiari di origine dolosa registratisi nei giorni scorsi, infatti, il Prefetto di Caltanissetta ha indetto per domani una nuova riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di rimodulare le strategie di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza.

Da mesi i rappresentanti delle Istituzioni lavorano senza sosta e in stretta sinergia con l’Autorità giudiziaria dedicando massima attenzione ai fatti criminosi che si verificano su quel territorio. Diverse sono state le riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, tra cui una tenutasi a Gela presso il Palazzo del Municipio a luglio dello scorso anno e diverse in Prefettura, da ultimo lo scorso 6 aprile, ove alla presenza del Sindaco sono stati dedicati specifici focus alle variegate criticità che interessano la cittadina gelese. Da diverso tempo, dunque, la Città di Gela continua ad essere alla particolare attenzione di questa Prefettura e delle Forze dell’Ordine nell’obiettivo primario di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica mediante l’attuazione di adeguati dispositivi di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio comunale, anche attraverso una più stretta cooperazione tra le Forze di Polizia territoriali e il supporto del personale della Polizia locale.

Di fronte alla recrudescenza di episodi criminosi occorsi negli ultimi giorni in quella realtà, l’impegno delle Istituzioni a tutela della dell’ordine e della sicurezza pubblica della comunità di Gela prosegue alacremente, sulla scorta di una complessa strategia di vigilanza, osservazione e controllo.