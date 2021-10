Caltanissetta: Prefettura, progetto “Su.Pr.Eme.” in favore della manodopera straniera nel comparto agricolo.

La Prefettura è stata interessata dall’Assessorato Regionale del Lavoro, della Famiglia e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’attuazione del progetto Su.Pr.Eme. (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento) avviato al fine di assicurare misure per l’integrazione socio-lavorativa dei cittadini extracomunitari e di prevenzione e contrasto allo sfruttamento della manodopera straniera nel settore agricolo della provincia di Caltanissetta.

Al riguardo si rappresenta che dallo scorso mese di settembre nel territorio della provincia nissena, nel quadro delle iniziative intraprese con il citato progetto Su.Pr.Eme., è operativo un camper medico-sanitario supportato da una struttura multidisciplinare composta da professionisti in area medico-legale-psicologica e da mediatori culturali, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione straniera regolarmente soggiornante sul territorio e presente in insediamenti informali alla conoscenza di informazioni di base sulla salute e di agevolare il loro accesso ai servizi sanitari in maniera informata e consapevole.

Nell’ambito dei sopra citati interventi in corso di svolgimento in favore della popolazione straniera è altresì prevista la distribuzione di kit igienico-sanitario, unitamente a materiale informativo riportante i riferimenti e la mappatura dei servizi sanitari territoriali, prefigurandosi gli stessi come utili momenti itineranti di informazione sanitaria e di orientamento legale per i cittadini extracomunitari.

Il progetto in argomento, che si inquadra proficuamente nei processi di integrazione valorizzati da questa Prefettura in ambito provinciale, verrà realizzato con un intervento complementare a valere sulle misure emergenziali del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, inserendosi nell’ambito del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.