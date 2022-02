Caltanissetta: Prefettura, azione di controllo settimanale sul green pass, 7 sanzioni.

Anche nel corso della settimana appena conclusasi è proseguita con costanza l’attività di controllo delle Forze di Polizia, con il concorso delle Polizie locali dei Comuni della provincia nissena, in adesione al Piano dei Controlli elaborato da questa Prefettura in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 7 del decreto legge del 26 u.s.

Nelle aree cittadine individuate dal suddetto piano prefettizio, in cui insistono attività comunali ed esercizi pubblici per i quali è richiesto l’obbligo del green pass, è stato attivato un rafforzamento dell’azione di controllo e di vigilanza che ha portato le Forze dell’Ordine a controllare, nella settimana 07 febbraio – 13 febbraio 2022, 2657 persone , sanzionando nr. 5 persone per il mancato possesso di regolare green pass .

Nella circostanza sono state controllate 361 attività commerciali o esercizi pubblici, sanzionando nr. 2 attività ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 52/2021;

La sinergica attività di controllo delle Forze di Polizia tesa a garantire un’efficace azione di contenimento e prevenzione del contagio proseguirà anche nel futuro.