Caltanissetta: Prefettura, approvato il “Piano neve 2020/2021” dal “Comitato Viabilità Operativo”.

Nella mattinata di mercoledì 9 dicembre, il Dott. Fabio MALERBA, Capo di Gabinetto e Dirigente dell’Area V – Protezione Civile, ha presieduto i lavori in videoconferenza presso la Prefettura per l’esame ed approvazione da parte del “Comitato Viabilità Operativo” del testo aggiornato per l’annualità 2020/2021 del “Piano neve”.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, del Comune di Caltanissetta, della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polstrada, dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, del Dipartimento regionale di Protezione Civile, della Rete Ferroviaria Italiana, della Direzione regionale di ANAS, dell’ASP n. 2 e del SUES 118.

Il Consesso, dopo una breve discussione, ha all’unanimità approvato il contenuto dell’anzidetta pianificazione predisposta al fine di contrastare emergenze connesse a significative precipitazioni nevose che nelle stagioni autunnali ed invernali possono interessare questo territorio provinciale elevando il rischio di incidenti stradali e procurare nocumento alla sicurezza pubblica e privata.

Il “Piano Neve” è consultabile sul sito internet della Prefettura di Caltanissetta.