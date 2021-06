Caltanissetta: Polizia di Stato e Croce Rossa in soccorso di due coniugi anziani.

Ieri pomeriggio l’equipaggio di una volante è intervenuto nella periferia del capoluogo nisseno presso l’abitazione di un 65enne. L’uomo ha riferito agli agenti di aver terminato i soldi della pensione e di essere impossibilitato ad approvvigionarsi del cibo necessario alla sussistenza poiché sia lui che la moglie versano in precarie condizioni di salute. Gli agenti hanno chiesto l’intervento sul posto del 118 al fine di assicurarsi dello stato dei due coniugi, inoltre, grazie all’aiuto della Croce Rossa, sono riusciti ad approvvigionare la coppia di numerose provviste alimentari. Prima di concludere l’intervento e segnalare la situazione ai servizi sociali del Comune i poliziotti, attraverso una piccola colletta, hanno acquistato e donato alla coppia un ventilatore per alleviare le sofferenze provocate dalle alte temperature che in questi giorni hanno investito la Sicilia. Il 65enne e la moglie hanno ringraziato la Polizia di Stato e la Croce Rossa per le solerti cure ricevute.