Caltanissetta: ottantenne aggredito da branco di cani nei pressi del cimitero.

Intorno alle ore 11.30 di domenica 6 dicembre, un anziano nisseno di 80 anni è stato aggredito da un branco di cani, nella via Angeli nei pressi del cimitero. L’uomo che stava tornando in centro, a piedi, dalla via Angeli è stato preso di mira da un branco di cani randagi che stazionano solitamente nei pressi del cimitero. Prima è stato circondato e poi aggredito.

Il malcapitato racconta che i randagi erano sdraiati sul marciapiede, apparentemente tranquilli, e nonostante lui si sia portato in mezzo alla strada per evitare di passare loro vicino, uno di questi ha iniziato ad abbaiargli contro, seguito poi dagli altri. Subito dopo lo hanno raggiunto e circondato, passando alle vie di fatto: in particolare uno di questi lo ha aggredito da dietro, azzannando il giubbotto.

Fortunatamente l’anziano è riuscito a liberarsi dalla presa, fortunatamente evitando di cadere a terra e scongiurando così il peggio.

L’uomo, molto scosso, se ne è uscito con diversi strappi al giubbotto, qualche graffio e tanto tanto spavento.

Si augura che questa delicatissima problematica venga presa in considerazione al più presto dagli organi competenti.