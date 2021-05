Caltanissetta: nuova rottura dell’acquedotto Madonie Est, disagi idrici a Marianopoli.

Siciliacque comunica che è stato nuovamente interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Est a causa della improvvisa rottura di un tratto di condotta in c.da Belici, in territorio di Villalba, e in c.da Noce, in territorio di Marianopoli.

Pertanto domani 22 maggio non sarà possibile effettuare la distribuzione nel comune di Marianopoli.

Siciliacque comunica inoltre che giorno 26 maggio p.v. sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco, a valle del partitore Case Raggi Valle, per consentire l’esecuzione di quattro interventi di manutenzione, di cui uno di urgenza. Ne consegue che nei giorni 26 e 27 maggio non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica nei comuni di Delia e Sommatino.

In allegato le due note di Siciliacque.