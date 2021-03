Caltanissetta: messaggio di benvenuto a S.E. il Prefetto Armenia dall’Ass.ne Luigi Sturzo..

Pregiatissima Eccellenza D.ssa Chiara ARMENIA Prefetto di Caltanissetta.

Come Associazione Luigi Sturzo di Caltanissetta desideriamo esprimerle il nostro più cordiale benvenuto quale rappresentante del Governo in Provincia di Caltanissetta.Un territorio complesso, con una storia di accoglienza, con straordinarie potenzialità, ma attraversato da una profonda crisi economica.Da anni, purtroppo, si registrano indici negativi rispetto a situazioni di grave disagio quali, solo per citare i più significativi, povertà, disoccupazione, dispersione scolastica, criminalità organizzata.

Ciò’ nonostante siamo fermamente convinti di poter superare tale condizione.

Nel pieno e assoluto riconoscimento della fondamentale importanza che riveste il Suo ruolo, finalizzato a far sentire forte e pregnante la presenza dello Stato nel nostro territorio ovvero a garantire i valori della legalità, del dialogo e della imparzialità per il bene e l’interesse della Comunità, Le confermiamo la più totale e fattiva disponibilità a cooperare, cercando di essere da supporto attraverso l‘Associazione di volontariato“Luigi Sturzo”nell’affrontare e risolvere le tante complessità che ci coinvolgono in questo periodo di pandemia.

La nostra martoriata città, affamata di lavoro,ripiegata su stessa e spesso sfiduciata, abbisogna di donne e uomini di coraggio,custodi e garanti di alte idealità per risvegliare il suo sano orgoglio civico , per aprirsi alla speranza e per riscoprire la sua autentica identità .

Ci auguriamo una energica sinergia tra le forze sane della città per catalizzare processi virtuosi e per promuovere iniziative socio-culturali di largo respiro.

È forte in noi l’auspicio di un percorso improntato sulla piena collaborazione, nella profonda convinzione che l’impegno di ogni singolo cittadino sia fondamentale per raggiungere obiettivi comuni diretti, da un lato a valorizzare e sostenere il nostro Territorio, dall’altro a garantire ai Cittadini una convivenza sicura, armoniosa e produttiva

Desideriamo condividere con Lei idealmente il motto sturziano, a noi così caro, ” Servire e non servirsi”, motto che come Associazione abbiamo voluto fosse collocato all’ingresso dell’Aula consiliare del Comune di Caltanissetta, alla presenza del Suo predecessore e dell’autorità politiche,civili e militari

Nell’augurarLe un brillante lavoro, voglia accogliere vivissime felicitazioni per il prestigioso incarico assegnatoLe e i nostri più cordiali saluti“.