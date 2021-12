Caltanissetta: manutenzione stradale, il Prefetto avvia i lavori del Tavolo per coordinare mirati interventi per migliorare la viabilità sul territorio e la sicurezza.

Nella mattinata di oggi, in collegamento da remoto dalla sala di Protezione Civile della Prefettura di Caltanissetta, il Prefetto Chiara Armenia ha tenuto una riunione con i tutti i Sindaci della provincia, con i rappresentanti dell’ANAS e il Commissario straordinario del Libero Consorzio finalizzata ad individuare una strategia condivisa ed efficace per affrontare, in un arco temporale ragionevole, l’annoso tema della viabilità in questo territorio provinciale.

L’odierno incontro ha preso spunto dalle numerose segnalazioni pervenute alla Prefettura dopo le intense piogge della stagione autunnale appena conclusa che hanno evidenziato un generale stato di dissesto di molte arterie stradali e diversi episodi di frane, smottamenti nonchè la presenza di fango sulle sedi viarie in molte parti della provincia.

Atteso che tali criticità, oltre a rendere difficoltosi gli spostamenti – rischiando talora di compromettere anche gli interventi dei mezzi di soccorso – espongono a serio pericolo l’incolumità degli occupanti dei mezzi di trasporto che le percorrono, il Prefetto ha inteso incontrare i Sindaci e gli enti preposti alla manutenzione delle strade provinciali e statali al fine di elaborare un metodo operativo efficace teso a risolvere in maniera mirata e puntuale il problema, grazie ad un approccio sinergico tra tutti i soggetti interessati.

Nel corso della riunione i Sindaci hanno manifestato grande apprezzamento per l’attenzione mostrata nei confronti di una tematica delicata che incide significativamente sul grado di sviluppo dei territori e, pertanto, hanno offerto la massima collaborazione. Al riguardo, tutti gli Amministratori locali hanno assicurato di mettere in campo una efficace azione di sensibilizzazione alla corretta tenuta dei fondi antistanti le strade statali, provinciali e comunali nei confronti dei rispettivi proprietari, assumendo l’impegno ad invitarli a prestare particolare cura nella manutenzione delle ripe dei terreni ubicati lateralmente, onde evitare, soprattutto in caso di forti piogge, franamenti del terreno e scoscendimenti del manto stradale che possono mettere in pericolo la pubblica e privata incolumità.

La seduta di oggi, dunque, ha rappresentato un primo tassello nell’ambito di un progetto più ampio che si articolerà in incontri periodici e a composizione ristretta al fine di focalizzare meglio le singole situazioni di criticità. In particolare, in seno al Tavolo si è condiviso di suddividere il territorio in zone cui dedicare apposite riunioni tecniche ristrette e finalizzate nel complesso a realizzare un’attenta mappatura dell’intero territorio e una catalogazione degli interventi necessari, distinguendo tra quelli di carattere strutturale e quelli di manutenzione ordinaria.