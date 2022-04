Caltanissetta: Lunedì 02 Maggio un’assemblea cittadina per il Policlinico.

“Caltanissetta sta morendo, il Policlinico potrebbe rappresentare sicuramente un volano per la città. Ma per poterlo ottenere occorre che tutte le forze politiche, produttive locali ed i cittadini, mettano in campo ogni sforzo, al di là delle proprie ideologie ed appartenenze politiche. Occorre che i cittadini per primi si facciano parte attiva difendendo la propria città. Per questo motivo i sottoscritti Rita Capraro e Sergio Cirlinci si fanno promotori di un’Assemblea Cittadina, con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta, che si terrà Lunedì 02 Maggio 2022 alle ore 18:00 presso il Teatro Margherita. L’assemblea che non ha nessuna connotazione politica, chi si sta adoperando infatti lo fa da semplice cittadino ed avrà come tema unico l’argomento Policlinico. Partiremo dalla relazione del sindaco sulla situazione al momento. Sarà data la possibilità di intervenire a chiunque avrà da suggerire idee ed iniziative a supporto, previa comunicazione agli organizzatori. Stiamo per invitare tutte le autorità del territorio, da quelle ecclesiastiche a quelle politiche, sindacati, comitati di quartiere e molti altri. Esserci vorrà dire prendere a cuore il progetto e remare tutti insieme nella stessa direzione.

Tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti ed il futuro del nostro territorio sono invitati a partecipare.”

Rita Capraro-Sergio Cirlinci