Caltanissetta: Lotta al caporalato, oggi pomeriggio evento alla Casa delle Culture e del Volontariato.

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18.30, presso la Casa delle Culture e del Volontariato “ Letizia Colajanni” di Caltanissetta si terrà la conferenza sul caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, seguita dalla proiezione del reportage “IL SILENZIO DEL SUDORE” – diretto da Elia Miccichè e prodotto dalla Scuola Nazionale di Cinema, sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia – che prende spunto dall’efferata uccisione di Adnan Siddique, avvenuta due anni fa proprio a Caltanissetta, per svelare un sistema criminale attorno al fenomeno in questione.

Parteciperò a questo convegno del Movi perché è un tema importante ed urgente. Mezzo milione di persone vivono nello sfruttamento organizzato dai “caporali”. Adnan è morto per avere tentato di riscattare alcuni di loro da questa forma di dominio. Raccontare e denunciare, creare condizioni di norme e di comportamento, è dovere di tutti, per cui sarò presente per portare testimonianza ma anche impegno perchè queste cose non accadano più” (Video integrale: https://drive.google.com/file/d/1F1Eu3JEl3zB7Erb0GXOFhuhZvplCE7qy/view?usp=sharing). All’evento sarà presente anche l’on. Claudio Fava, Presidente della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia all’Ars, che in vista della sua partecipazione ha rilasciato una breve video-dichiarazione: “” (Video integrale:).

Alla conferenza – moderata dal reporter Antonio Turco – prenderanno parte il Prefetto di Caltanissetta dott.ssa Chiara Armenia ed il prof. Abdelkarim Hannachi, studioso di immigrazione e intercultura che insegna sia in Italia che negli Stati Uniti, già membro della Consulta Nazionale per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie presso il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono previsti anche gli interventi di Salvatore Patrì, avvocato della famiglia Siddique, e di Filippo Maritato, Presidente del MOVI (Movimento del Volontariato Italiano) e Direttore della Casa delle Culture e del Volontariato.

L’evento è organizzato dal MO.V.I., dall’AUSER e dall’Associazione “Il circo pace e bene”, con il sostegno del CE.S.VO.P. (Centro Servizi Volontariato di Palermo); ingresso gratuito. Info: