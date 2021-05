Caltanissetta: litiga con l’autista del bus, denunciato 50enne per interruzione di pubblico servizio.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un nisseno 50enne per interruzione di pubblico servizio. Nel pomeriggio di ieri l’equipaggio di una volante, a seguito di richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, è intervenuto in via Redentore dove, un passeggero aveva in corso un acceso diverbio col conducente di un mezzo del servizio di trasporto urbano e con due controllori della medesima azienda. L’uomo, salito poco prima sul mezzo pubblico, aveva iniziato a disturbare il conducente del bus, distraendolo più volte dalla guida, lamentandosi per le precarie condizioni igieniche del mezzo e per la scarsa professionalità del personale. A causa del reiterato comportamento molesto del 50enne il mezzo del servizio di trasporto urbano è rimasto fermo in via Redentore, con altri passeggeri a bordo, per circa quaranta minuti.