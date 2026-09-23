Caltanissetta, l’I.I.S. “A. Volta” promuove la mobilità urbana in bicicletta

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In occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile, presso la sede principale dell’I.I.S. “A. Volta” di Caltanissetta, diretto dal prof. Vito Parisi, si è svolto ieri un incontro informativo, formativo e dimostrativo dedicato all’utilizzo delle biciclette elettriche nella mobilità cittadina.

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L’iniziativa, organizzata dall’I.I.S. “A. Volta” in collaborazione con Legambiente Caltanissetta e la Ciclofficina di Legambiente, ha coinvolto studenti e studentesse degli indirizzi di Liceo Scientifico Sportivo e Tecnico dei Trasporti e i loro docenti referenti, Ivo Cigna ed Emilio Galiano.

L’iniziativa rientrava nel progetto Cicli Solidali, sostenuto da Fondazione CON IL SUD e finalizzato a favorire l’utilizzo di mezzi a pedalata assistita e di servizi di prossimità a basso impatto ambientale nei territori di Enna e Caltanissetta e nei comuni limitrofi.

Gli studenti hanno partecipato a un breve momento formativo in aula sul ruolo concreto che la bicicletta può avere negli spostamenti urbani e, in particolare, nei percorsi quotidiani tra casa e scuola. Sono stati inoltre affrontati i principi fondamentali dell’educazione stradale in bicicletta, con particolare attenzione alla sicurezza, al rispetto delle regole e alla corretta convivenza tra i diversi utenti della strada.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il presidente di Legambiente Caltanissetta, Gaetano Paladino, e l’assessore comunale alla pubblica istruzione e alla transizione energetica, Vincenzo Lo Muto.

Alla parte formativa è seguita una prova sperimentale di utilizzo delle biciclette a pedalata assistita lungo ipotetici tragitti casa-scuola. L’attività ha permesso agli studenti di sperimentare direttamente una modalità di trasporto sostenibile, salutare e adatta anche agli spostamenti quotidiani all’interno della città. Alla riuscita dell’iniziativa ha contribuito anche il Corpo di Polizia Municipale.

L’iniziativa intende avvicinare i giovani ai temi della mobilità sostenibile, contribuendo alla diffusione di comportamenti più responsabili e consapevoli. Muoversi in bicicletta significa infatti ridurre il traffico e le emissioni, migliorare la qualità dell’aria, svolgere attività fisica e vivere gli spazi urbani in modo più sicuro e rispettoso dell’ambiente.

L’appuntamento si inserisce nelle attività promosse in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile 2026, dedicata alla costruzione di città più accessibili, sicure e sostenibili.