Caltanissetta, la compagnia Avalon presenta «Danzar di spade» a Palazzo Moncada

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La Compagnia di danze storiche ed eventi Avalon, diretta dalla professoressa Raffaella Motta, ha presentato domenica, in prima assoluta, lo spettacolo «Danzar di spade» a Palazzo Moncada, a Caltanissetta.

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L’esibizione ha aperto la manifestazione «Alla corte dei Moncada», organizzata dalla Pro Loco di Caltanissetta, rappresentata da Luca Miccichè, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, della Compagnia Arcieri e Balestrieri del Castello di Enna, rappresentata da Paolo Pavone, e della Fitarco di Caltanissetta, rappresentata da Adriano Scribani. Presente anche l’Associazione Santa Maria degli Angeli di Sonia Vitale.

Lo spettacolo, ambientato nel contesto della storia normanna, ha proposto una coreografia che ha unito danza con le spade, musica e brevi momenti teatrali.

A illustrare il significato della rappresentazione è la direttrice della compagnia, Raffaella Motta.

“Danzar di spade – precisa Raffaella Motta – è un gioco di danza, una sperimentazione teatrale e un veicolo per un messaggio sociale; il messaggio è affidata a Morgana, signora di Avalon, la cui tradizione leggendaria lega in qualche modo la sacerdotessa celtica allo stretto di Messina e ai Normanni. Morgana infatti rimprovera a Ruggero di aver rinnegato il proprio credo pagano, pacifista, matriarcale e legato ai cicli di madre natura, per aver scelto una cultura guerrafondaia, ossessionata dal potere e dal lusso. A ragione di questo si burla del condottiero e capo di governo normanno, mostrando che con le spade si può anche danzare e che nella musica e nella danza, forse è possibile trovare i germi di una nuova civiltà, pacifica e armoniosa”.

Alla realizzazione dello spettacolo hanno partecipato Salvatore Conti, banditore storico del Palio dei Normanni e vicepresidente della Giuria Agorà, il regista e videomaker Giuseppe Lagati, Verusca Renova, interprete della contessa Adelasia del Vasto, e la stilista e costumista Heidi Gerbert. Il personaggio del conte Ruggero è stato interpretato da Renzo Lagati.