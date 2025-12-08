Caltanissetta: la CISL promuove un confronto sullo sviluppo delle aree interne

PUBBLICITÀ

Si terrà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 11.00, presso la Sala Michele Abbate (Via Niscemi, 234) a Caltanissetta, l’incontro pubblico dal titolo “Costruire strategie partecipate per il lavoro e lo sviluppo delle aree interne”, promosso dalla CISL Agrigento Caltanissetta Enna, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.

L’iniziativa intende avviare un confronto ampio e concreto sulle prospettive di sviluppo dei territori interni, con particolare attenzione ai temi del lavoro, dei servizi, delle infrastrutture, dell’innovazione e della coesione sociale. L’obiettivo è individuare strategie condivise per contrastare lo spopolamento, valorizzare le risorse locali e rafforzare le opportunità occupazionali nelle aree più fragili.

Al centro del dibattito alcune delle principali criticità che incidono sulle prospettive di sviluppo dei territori: lo spopolamento delle aree interne, la denatalità e l’emigrazione giovanile, il gap infrastrutturale, le difficoltà di accesso ai servizi essenziali, le criticità del mercato del lavoro e il rilancio del sistema produttivo. L’incontro si propone come un momento di confronto finalizzato alla costruzione di una visione condivisa sul futuro delle aree interne.

Introdurrà i lavori Carmela Petralia, Segretaria Generale CISL Agrigento Caltanissetta Enna. Interverranno: Walter Tesauro, Presidente del Libero Consorzio e Sindaco di Caltanissetta; Giuseppe Paruzzo, Direttore diocesano pastorale sociale e del lavoro e Direttore diocesano Caritas; Vincenzo Palizzolo, Commissario straordinario della Camera di Commercio Caltanissetta Agrigento Trapani; Luigi Cannella, Sicindustria Caltanissetta; Gianluca Tumminelli, Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta. Concluderà i lavori Leonardo La Piana, Segretario Generale CISL Sicilia. A moderare l’incontro sarà la giornalista Ivana Baiunco.