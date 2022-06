Caltanissetta: interventi di manutenzione lungo gli  acquedotti idrici, domani 8 Giugno interruzione idrica.

Come da comunicazione pervenutaci in data odierna dal nostro fornitore Siciliacque (che si allega), si informa che a partire dalle ore 07.00 del 08 Giugno c.a., per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione lungo gli acquedotti Ancipa e Blufi non più procrastinabili, sarà interrotta la fornitura idrica nei Comuni di Caltanissetta, Butera, Gela e Mazzarino.

Per quanto riguarda il Comune di Caltanissetta, ci sarà una riduzione di 30 l/s nella fornitura complessiva e non saranno garantite le distribuzioni per le zone h24 e nello specifico:

Poggio Sant’Elia;

Via Pietro Leone;

Via Due Fontane;

Via Amico Valenti;

Via Borremans;

Zona Firrio e la zona in distribuzione giornaliera denominata Sanatorio.

Distribuzione regolare su tutte le altre zone.

Nei Comuni di Niscemi e Mazzarino ci sarà un ritardo delle normali distribuzioni di 36 ore;

Nei Comune di Riesi non sarà distribuita la Zona Alta Serbatoio Ancipa; tutte le altre distribuzioni saranno garantite normalmente.

Nel Comune di Butera, previsto il fermo per le Zone Balneari di Tenutella, Desusino, Falconara e Piano Marina.