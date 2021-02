Siciliacque comunica che alle ore 08:00 del 25/02/21 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco per eseguire un intervento di riparazione urgente in c.da Montagna in territorio di Montedoro. Ne consegue che in tutti i comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Sommatino, Sutera domani sarà interrotta la distribuzione idrica.

Caltaqua comunicherà tempestivamente i tempi di ripresa e i turni di distribuzione.