Caltanissetta: interrotta la fornitura idrica al villaggio Santa Barbara per guasto alla condotta.

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato in serata per le vie brevi che, a causa di un guasto lungo la condotta i propria pertinenza denominata “Cozzo della Guardia”, é stata interrotta la fornitura che consente di alimentare le utenze del villaggio Santa Barbara a Caltanissetta.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, non potrà garantire la distribuzione programmata per la giornata di domani, martedì 8 febbraio.

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.