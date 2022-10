Caltanissetta: iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”, Domenica 23 ottobre visita al rione provvidenza.

Nell’ambito dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”, che si svolge da 16 edizioni, continuano le visite guidate alla città.

Domenica 23 ottobre passeggiando per le vie della nostra amata città, andremo a visitare, con la guida dello storico Vincenzo Falzone, il rione provvidenza visitando il quartiere, il suo rinnovamento e andremo alla Chiesa di S. Giuseppe e conosceremo la storia della Chiesa della Provvidenza.

L’appuntamento è alle ore 10,00 in Piazza Garibaldi, davanti la Fontana del Tritone e da qui il gruppo proseguirà per recarsi al rione provvidenza.

Per tale appuntamento, il Cral Giustizia si avvale della collaborazione dell’associazione Royal Eagles, dell’Associazione Francesco Amico e e del Lions Caltanissetta dei castelli.

Tutti sono invitati a partecipare alle visite cercando di coinvolgere ragazzi per far conoscere la storia, le tradizioni e le bellezze della nostra città che sono poco conosciute, sconosciute o, addirittura, dimenticate.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL), ed è, come sempre, gratuito.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA