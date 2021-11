Caltanissetta: incontri dei Carabinieri per prevenire le truffe agli anziani.

Nell’ambito delle attività istituzionali dell’Arma dei Carabinieri che mirano all’intensificazione della percezione di prossimità da parte del cittadino sono stati organizzati diversi incontri per prevenire le truffe ed i reati predatori, specialmente ai danni degli anziani. I convegni, che avranno luogo in diversi centri della provincia nissena, con la collaborazione di alcune associazioni onlus del territorio, delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle parrocchie, saranno tenute da Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e dai Comandanti di Stazione, che esporranno le insidie e le circonvenzioni cui potrebbero essere oggetto i cittadini. Saranno distribuite nell’occasione anche brochure che spiegheranno i raggiri e i metodi con cui i truffatori e i propri complici tentano di ingannare le inermi vittime, nonché le conseguenti forme di tutela, tra cui in primis il contatto diretto col numero di emergenza 112 a cui ci si può sempre rivolgere per qualsivoglia chiarimento, informazione o domanda attinente circostanze dubbie. Gli incontri, organizzati nel rispetto delle misure anti Covid, avranno luogo:

– a San Cataldo il 16 novembre dalle ore 16:30 presso la Chiesa Sant’Albero Magno ed il 18 novembre dalle 19:00 presso la Chiesa Madre;

– a Resuttano il 19 novembre dalle ore 11:00 presso struttura comunale;

– a Serradifalco il 18 novembre dalle 17:00 presso il Teatro comunale.