Caltanissetta: incendio ed esplosione in Via Pitrè, danneggiate 4 auto, un camper e uno stabile.

Nell’odierna nottata, intorno alle ore 03.00, nella via Pitré, si è verificato un incendio di natura dolosa che ha coinvolto quattro autovetture e un camper parcheggiato.

Le fiamme sono partite da una Golf Volkswagen e hanno interessato anche una Fiat Bravo, una Lancia Y, una Dacia Sandero e un camper Fiat.

Durante le fasi di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, avveniva una detonazione causata da una bombola del gas posta all’interno del camper che interessava l’intera area circostante, causando danni al condominio prospiciente.

Nella detonazione, alcuni grossi frammenti della bombola in acciaio colpivano i vetri di un deposito di suppellettili e scaffalature per allestimento di negozi di telefonia, ubicato ai civici 18, 20, 26 della predetta via Pitre’, nonche’ il vetro posteriore della Lancia Y; inoltre venivano danneggiate le finestre di due appartamenti posti al primo e secondo piano dello stabile.

Sul posto è intervenuto anche personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per i rilievi di competenza.