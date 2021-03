Caltanissetta: il questore Ricifari incontra i ragazzi della sezione giovanile di pesistica del gruppo sportivo Fiamme Oro..

Ieri mattina il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari ha incontrato i giovani atleti della sezione giovanile di pesistica del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Federico La Barbera, Vincenzo Daniele Garzia e Gabriele La Barbera, accompagnati dal maestro Maurizio Sardo, sabato prossimo al Pala Pellicone di Ostia Lido parteciperanno ai campionati italiani assoluti. I tre giovani atleti nisseni gareggeranno perché si sono qualificati tra i primi sei atleti italiani delle rispettive categorie di peso. Federico La Barbera, classe 2002, gareggia per la categoria di peso 55 kg, Vincenzo Daniele Garzia, classe 2001, per quella di 102 kg e Gabriele La Barbera, classe 2006, per quella di 61 kg. Alla luce delle precedenti prestazioni, i pronostici lasciano ben sperare a dei buoni piazzamenti e, con un po’ di fortuna, anche alla possibilità di conquistare qualche medaglia. Il questore Ricifari, nel complimentarsi con Federico, Gabriele e Vincenzo Daniele per la partecipazione alla finale, ha augurato loro di ottenere dei buoni piazzamenti.