Caltanissetta: il Generale C.A. Carmelo Burgio, Comandante Interregionale CC “Culqualber”, in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri.

Ieri, 12 ottobre 2020, il Generale di Corpo d’Armata Carmelo BURGIO, Comandante Interregionale CC “Culqualber”, ha fatto visita al Comando Provinciale CC di Caltanissetta. Il Generale ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione e una rappresentanza di Carabinieri in servizio ed in congedo della Provincia. Nel corso della visita il Generale ha rivolto al Comandante Provinciale, Colonnello Baldassare DAIDONE, parole di apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso dai Carabinieri nel controllo del territorio. L’occasione della sua visita è servita anche per fare il punto sull’attività di contrasto alla criminalità organizzata e alla microcriminalità svolta dai Carabinieri nel territorio provinciale, che ha permesso il conseguimento di importanti risultati operativi. Il Generale ha inoltre incontrato S.E. il Prefetto Cosima DI STANI, con la quale si è trattenuto per discutere dell’attività svolta dai militari dell’Arma e della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Provincia. Prima di concludere la visita, l’alto Ufficiale si è recato presso il Palazzo di Giustizia, dove ha incontrato il Presidente della Corte d’Appello S.E. Maria Grazia VAGLIASINDI, il Procuratore Generale S.E. Lia SAVA, il Presidente del Tribunale dott. Daniele MARRAFFA e il Procuratore Capo f.f. dott. Gabriele PACI, con i quali ha ribadito l’importanza delle sinergie istituzionali ad ogni livello. Al termine degli incontri il Generale ha consegnato le ricompense ai militari distintisi per i risultati conseguiti nelle Operazioni “De Reditu” e “Pandora”, concludendo la visita in Provincia con un saluto ai Carabinieri in congedo presso la sezione nissena dell’Associazione Nazionale CC.