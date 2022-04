Caltanissetta: il 3 Maggio interruzione idrica nel capoluogo e a San Cataldo per lavori ad una condotta.

Siciliacque comunica che alle ore 08:00 circa del 03/05/22 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi nel tratto Cozzo della Guardia-San Cataldo per effettuare la sostituzione di un tratto di condotta in in c.da Sabucina in territorio di Caltanissetta.

Ne consegue che a partire da giorno 03/05 la distribuzione sarà interrotta nel comune di San Cataldo e nel comune di Caltanissetta, nelle zone Santa Barbara e Trabonella.

Siciliacque prevede di riattivare le forniture idriche già a partire da giorno 04/05.

Caltaqua darà ogni utile informazione sulla ripresa e sui turni di distribuzione.