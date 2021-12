Caltanissetta: guasto nelle condotte, disagi idrici nel capoluogo, Marianopoli, Resuttano e Santa Caterina.

A causa del guasto all’adduttore principale Madonie Est segnalato dal fornitore di sovrambito Siciliacque – che ha già causato il blocco del rifornimento del serbatoio di San Giuliano a Caltanissetta, dove rimane garantita la distribuzione in regime H24 solo per ospedale e carcere. Caltaqua, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha dovuto sospendere la distribuzione anche alle utenze dei comuni di Marianopoli,Resuttano e Santa Caterina Villarmosa.

Caltaqua sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione e renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.