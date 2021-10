Caltanissetta: guasto all’adduttore Ancipa, ferma la distribuzione idrica nel capoluogo e in diversi comuni del nisseno.

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato per le vie brevi, nella tarda serata di sabato, di aver dovuto procedere, a causa di un guasto, alla chiusura temporanea dell’adduttore Ancipa. Per effetto di ciò nella giornata di ieri, domenica 17 ottobre, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha dovuto riprogrammare l’ordinaria distribuzione in diversi centri così come di seguito specificato:

– CALTANISSETTA, fermo di tutte le distribuzioni;

– SAN CATALDO, fermo di tutte le distribuzioni;

– SERRADIFALCO, fermo di tutte le distribuzioni;

– BUTERA, fermo della distribuzione solo nelle zone esterne balneari;

– MAZZARINO, solo slittamento di 24 ore delle distribuzioni in quanto, grazie all’esistenza di fonti autonome di approvvigionamento, è stato possibile scongiurare il fermo totale;

– RIESI, solo anticipo della chiusura delle distribuzioni.

Caltaqua comunque garantisce in tutti i centri interessati dal fermo di Siciliacque la distribuzione alle “utenze sensibili”.

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.