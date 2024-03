Caltanissetta: Gesù Nazareno, in archivio il 7° torneo di pallavolo.

PUBBLICITÀ

E’ stata una mattinata di festa, ieri 17 Marzo, al Palacannizzaro di Caltanissetta. In scena il 7° torneo di pallavolo in onore di Gesù Nazareno. A contendersi il titolo la KANGURO VOLLEY di Caltanissetta (selezione femminile e maschile), la Volleyball Team di San Cataldo e l’A.S.D. Vigata di Porto Empedocle. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comitato Territoriale FIPAV Akranis, è stato aperto con un momento di preghiera guidato da Padre Alfonso, parroco della Chiesa di San Luca. Padre Alfonso ha ribadito ai presenti l’importanza dello sport come momento di formazione anche dello spirito (mens sana in corpore sano). Ai fini del risultato la sezione femminile è stata vinta dalla Volleyball Team di San Cataldo, mentre la sezione maschile è stata aggiudicata alla KANGURO VOLLEY di Caltanissetta. Premiazione e saluti finali hanno visto la partecipazione del Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, presente alla manifestazione insieme agli assessori Fabio Caracausi e Grazia Giammusso. Apprezzamenti e pareri positivi sono stati espressi dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale verso la manifestazione e per l’Associazione Gesù Nazareno, che ormai da sette anni organizza questo torneo per diffondere tra i giovanissimi amore e conoscenza della Settimana Santa nissena. L’appuntamento è ora per domenica 24 marzo 2024, domenica delle palme, per la processione di Gesù Nazareno; alle ore 18.00 la S. Messa nella Chiesa di Sant’Agata e a seguire la maestosa processione per le vie della città. Inizia la Settimana Santa, inizia la Settimana più importante per i nisseni. Guarda le foto

