Caltanissetta: GdF, il Luogotenente Santo Calogero Annaloro raggiunge la meritata pensione dopo 34 anni di servizio.

Il Luogotenente “Cariche Speciali” Santo Calogero Annaloro, dopo aver prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza per oltre 34 anni, raggiunge la meritata pensione.

Originario di Santa Caterina Villarmosa (CL), dopo aver conseguito la maturità classica, nel 1987 ha intrapreso il corso di formazione biennale presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza di Roma. Successivamente, quale prima assegnazione, ha prestato servizio presso la 2^ Compagnia della Guardia di Finanza di Taranto. Ha conseguito la specializzazione di “esperto in reti telematiche” ed è stato quindi assegnato alla sede di Palermo ove ha prestato servizio sino al 2000. Giunto a Caltanissetta nel 2001 ha ricoperto, ininterrottamente sino alla data odierna, il delicato incarico di Capo Sezione Operazioni e Programmazione alle dipendenze del Comando Provinciale di Caltanissetta, garantendo, tra l’altro, il coordinamento con gli organi di stampa.

Il Luogotenente Annaloro, si è sempre dimostrato un collaboratore preparato, sereno e instancabile, rappresentando sempre un sicuro punto di riferimento anche per le Fiamme Gialle più giovani. Anche per tal qualità, il Luogotenente Annaloro è stato insignito di numerose ricompense d’ordine morale, della “Croce d’oro al Merito di Servizio” e della “Medaglia Militare al Merito di Lungo Comando”.

In occasione del suo congedo, presso la sala conferenze del Comando di Caltanissetta, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Stefano Gesuelli, conformemente alle disposizioni in materia di COVID, ha voluto ringraziare personalmente, e a nome del Corpo, il militare per l’impegno e la dedizione profusi durante tutta la carriera e le doti umane sempre dimostrate, annunciando anche la prossima promozione dell’ispettore a Ufficiale, quale ulteriore dimostrazione del riconoscimento dell’Istituzione.

Al Luogotenente Santo Calogero Annaloro, ed alla sua famiglia, i colleghi di Caltanissetta formulano i migliori auguri per un futuro sereno e ricco di soddisfazioni personali, certi comunque che, anche in pensione, il futuro sottotenente continuerà a dispensare i preziosi suggerimenti a cui le Fiamme Gialle nissene, nel tempo, sono stati abituati.