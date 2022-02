Caltanissetta: GdF, giurano fedeltà’ alla bandiera un ufficiale e tre neo sovrintendenti.

Nella mattinata di ieri, presso la sede del Comando Provinciale di Caltanissetta, alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Gesuelli, si è svoltala cerimonia del solenne giuramento di fedeltà alla bandiera del S.Ten. Salvatore Iacono e dei neo Sovrintendenti Marcello F. Giambra, Biagio A. Minardi e Francesco D. Santamaria.

Il Comandante Provinciale ha rimarcato la sacralità del giuramento individuale e l’importanza che esso assume, tanto nella vita professionale quanto in quella personale di chi lo presta, giacché l’impegno ad adempiere, con disciplina ed onore, a tutti i doveri del proprio status, implica un’assunzione di responsabilità dinanzi non solo allo Stato ed alle sue Istituzioni, ma, di più, dinanzi all’intera collettività che, dalla Guardia di Finanza, attende, specie in una fase di delicata ripresa quale quella attuale, un ruolo decisivo a salvaguardia delle casse pubbliche ed a tutela dell’economia lecita.

Successivamente, il Col. Gesuelli ha provveduto a consegnare la Croce per anzianità di Servizio ai seguenti militari: Mar.Aiut. DI MAGGIO Pierluigi, Mar.C. PASCALE Alessandra,Brig.C. MANZELLA Giuseppe, V.Brig. PALERMO Valerio,App.Sc.Q.S. LOREFICE Fabio F.O., App.Sc.Q.S. LUCA Gaetano,App.Sc. Q.S. ABATE Giuseppee le medaglie militari al merito di lungo comando al Lgt.C.S. MATRASCIA Michele, al Lgt.C.S. IMBESI Salvatore M. e al Lgt.C.S. DI BENEDETTO Emidio.

La cerimonia si è svolta nel pieno rispetto delle norme di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.