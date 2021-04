Caltanissetta: “furbetti del cartellino” due dipendenti della cucina dell’ospedale Sant’Elia sospesi per truffa ai danni di P.A.

Ad esito di pregressa attività d’indagine, con articolata attività tecnica, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, in data 2 aprile 2021 i Carabinieri del Nucleo Investigativo, eseguivano l’Ordinanza di Applicazione di Misure Cautelari Interdittive emesse dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta del divieto di svolgere attività professionale presso l’Ospedale Sant’Elia in Caltanissetta per la durata di mesi 9 (nove) nei confronti di GRILLO Vincenzo Michele classe 1961 e BICCINI Giuseppe classe 1965, entrambi dipendenti del predetto Nosocomio, addetti alla cucina.

I suddetti, ritenuti responsabili del reato di concorso in truffa aggravata commessa in danno di ente pubblico, con abuso di relazioni d’ufficio e violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio, attestavano falsamente la presenza in servizio del GRILLO Vincenzo Michele mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, in particolare il BICCINI Giuseppe deteneva il badge del GRILLO Vincenzo e timbrava orari di entrata e d uscita dal luogo di lavoro non corrispondenti a quelli effettivi.-