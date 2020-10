Caltanissetta: finanziata la realizzazione di un sistema di videosorveglianza alla chiesa S. Agata.

In relazione ai recenti accadimenti che hanno interessato la Chiesta Sant’Agata al Collegio, sita nel centro storico del Caltanissetta, il Ministero dell’Interno, su impulso di questa Prefettura, della locale Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali e della Curia Diocesana di Caltanissetta, ha assicurato il finanziamento per la realizzazione degli interventi diretti all’installazione del sistema di videosorveglianza ed al potenziamento delle misure di sicurezza passiva dell’anzidetto Edificio sacro, rientrante nel patrimonio immobiliare del Fondo Edifici di Culto, gestito dal citato Ministero.

L’affidamento con la conseguente direzione e sorveglianza dell’esecuzione dei lavori saranno curati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, d’intesa con questa Prefettura.

L’iniziativa riguardante la Chiesa di Sant’Agata si inserisce nell’ambito di una rinnovata azione di questo Ufficio Territoriale del Governo volta alla tutela e alla conservazione del patrimonio architettonico dei molteplici edifici sacri insistenti nella provincia di Caltanissetta, annoverati tra i beni del richiamato Fondo Edifici di Culto.