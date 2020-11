Caltanissetta: festeggiata la patrona dei carabinieri, la Virgo Fidelis.

Nella solenne cornice della chiesa di Santa Maria la Nova, cattedrale di Caltanissetta, si è svolta sabato mattina una Santa Messa officiata da Padre Canalella, alla quale ha preso parte una rappresentanza dei Carabinieri in servizio e in congedo della Provincia. Quest’anno, a causa delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la cerimonia si è svolta in forma interna, senza la consueta partecipazione delle Autorità giudiziarie, civili e militari nissene. Il Comandante Provinciale, Colonnello Baldassare Daidone, nella circostanza, ha ringraziato i Carabinieri in servizio e in congedo, dopo avere rievocato la battaglia di Culqualber e avere sottolineato l’importanza del valore della fedeltà, che da sempre guida l’operato dei Carabinieri, come ricorda il motto sull’immagine della propria Patrona.

La “Virgo Fidelis” è divenuta Patrona dell’Arma dei Carabinieri l’11 novembre 1949, il cui titolo era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell’Arma “Nei secoli fedele”. L’8 dicembre 1949 Papa Pio XII, proclamava ufficialmente Maria “Virgo Fidelis” Patrona dei Carabinieri”, fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, giorno in cui si ricorda, nella Chiesa la Presentazione di Maria Vergine al Tempio, e nell’Arma la ricorrenza della battaglia di Culqualber.

Si è celebrata anche la “Giornata dell’Orfano”, con la quale si è ricordata la particolare e meritoria attività che l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri svolge in favore di tutti i figli dei militari caduti in servizio, e che oggi assiste centinaia di orfani, sostenendoli nelle difficoltà della vita, attraverso la costante vicinanza dell’Istituzione.