Caltanissetta: evade dai domiciliari, trentaquattrenne condotto in carcere.

I poliziotti della sezione volanti nel pomeriggio di ieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti del trentaquattrenne nisseno Scimonelli Giuseppe Maurizio. L’ordinanza ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, dai domiciliari al carcere, dopo che lo Scimonelli, lo scorso 21 ottobre era stato denunciato dai poliziotti per evasione degli arresti domiciliari. Il predetto si trovava sottoposto alla misura cautelare a seguito dell’arresto per stalking e tentata estorsione eseguito dalla Squadra Mobile lo scorso mese di giugno.