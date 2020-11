Caltanissetta: esami di primo anno delle Allieve Infermiere Volontarie della Croce Rossa.

Si sono svolti in data 28 novembre 2020 in remoto con modalità video conferenza gli esami del I° anno del Corso di studi per il conseguimento del diploma di Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana. Alla presenza on line del Direttore del Corso Dott. Giovanni Di Lorenzo, dell’Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie S.lla Salvatrice Lacagnina, nella qualità di Presidente di Commissione, dei docenti Dott. Giuseppe Misuraca e S.lla Lucia Genco Russo, dell’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie Sorella I.V. Santina Sonia Bognanni, che hanno sottoposto ad esami finale del corso di studi del primo anno le allieve Alessandra Romano, Zappia Francesca e Scribani Alessandra, tutte esitate con il massimo dei voti, 50/50 all’unanimità della commissione esaminatrice.

Le allieve hanno brillantemente superato un test, effettuato in forma singola nei confronti della commissione formato da 40 domande a risposta multipla, e poi in collegamento unico, la discussione della propria tesi. L’allieva Scribani ha discusso della “Patogenesi e Clinica dello scompenso cardiaco a bassa frazione di eiezione”, relatore dott. Giulio Geraci, l’allieva Alessndra Romano ha discusso della “Alterazioni morfofunzionali nell’insufficienza renale acuta organica” relatore dott. Giulio Geraci, ed infine l’allieva Francesca Zappia ha discusso” Le cause eziologiche delle aritmie e morte improvvisa da CoVID-19” relatore dott. Giuseppe Misuraca.

Alto il grado di competenza e preparazione mostrato dalle allieve con ottima preparazione sia sulle nozioni infermieristiche che sulle nozione di carattere generale e specifico della Croce Rossa Italiana e del corpo delle Infermiere Volontarie CRI.

La segreteria è stata curata dalle Vice Ispettrici S.lla Federica Rizza e S.lla Simona Dalù, la parte relativa alla promozione ed immagine dalla delegata S.lla Valeria Gentile.

Il Comitato della Croce Rossa di Caltanissetta, durante la sessione d’esame durata oltre quatto ore, è stato rappresentato dalla Vice Presidente del Comitato, Dott.ssa Laura Russo, “Il percorso didattico dell’aspirante Infermiera Volontaria è impegnativo, ma ricco di soddisfazioni. Grazie al corso della durata biennale caratterizzato da un programma teorico/pratico le allieve acquisiscono le competenze necessarie che permetteranno loro di espletare i servizi richiesti all’interno della Croce Rossa Italiana ed in ausiliarità delle Forze Armate, un ringraziamento da parte del Comitato giunga all’ispettrice Sonia Bognanni per la collaborazione reciproca, allo staff di docenti sempre disponibili, a titolo gratuito, nei confronti della Croce Rossa, in questo anno veramente particolare dove le docenze in presenza si sono alternate alle docenze in remoto e dove la parte pratica è stata svolta in ospedale, con la collaborazione attiva e preziosa di tutto il personale dei reparti, utilizzando anche i DPI previsti contro l’infezione da Covid 19. Uno straordinario lavoro di squadra che ha portato ad ottimi risultati per le allieve, per l’ispettorato e per la Croce Rossa tutta”.