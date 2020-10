Caltanissetta: due arresti per possesso di arma clandestina.

Nella serata di venerdì 16 ottobre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, perché trovati in possesso di un’arma clandestina, Bontempo Daniele Samuel Ugo di anni 31 e Ventura Calogero di anni 49, entrambi con precedenti di polizia.

In particolare gli operatori della Squadra Mobile, a seguito di perquisizione eseguita presso l’abitazione di Ventura Calogero hanno rinvenuto, all’interno di una scatola di scarpe riposta in un mobile allocato all’interno di un vano adibito a ripostiglio, una pistola tipo “scacciacani” modificata per renderla atta allo sparo. L’arma clandestina, priva del tappo rosso, all’estremita presentava una filettatura, verosimilmente per essere utilizzata con un silenziatore. Da successivi accertamenti l’arma è risultata essere di proprietà di Bontempo Daniele Samuel Ugo che di fatto l’aveva ceduta al predetto Ventura Calogero, per custodirla.

Dopo le formalità di rito Bontempo Daniele Samuel Ugo è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale di Caltanissetta mentre Ventura Calogero, per disposizione del P.M. di turno, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.