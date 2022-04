Caltanissetta: domenica 24 aprile mattina a San Cataldo, il “Lions Day”, screening diabetologico gratuito per i presenti.

Si terrà domenica 24 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in piazza Giovanni XXIII a San Cataldo il Lions Day organizzato dal Distretto 108Yb Sicilia (Governatore Francesco Cirillo).

Contrariamente agli anni precedenti (escludendo lo stop di due anni per la Pandemia) durante i quali il Lions Day distrettuale si svolgeva in un’unica città siciliana, al fine di evitare un eccessivo assembramento quest’anno il Distretto ha deciso che ogni Club avrebbe organizzato il proprio Lions Day, con, in comune, uno screening sanitario.

Il Lions Club Caltanissetta dei Castelli, in collaborazione con il Leo Club Caltanissetta dei Castelli, ha scelto la piazza davanti il Municipio di San Cataldo, dove sarà allestito un gazebo con all’interno le locandine di alcune delle attività svolte dai Lions, ed effettuerà uno screening diabetologico e gratuito per quanti si presenteranno.

Ad effettuare lo screening saranno alcuni Soci del Club Caltanissetta dei Castelli, medici in quiescienza.

All’interno del gazebo sarà possibile anche scegliere qualche gadget della Fondazione Internazionale dei Lions Clubs, dietro un’offerta minima.