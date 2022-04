Caltanissetta: domenica 24 aprile a Niscemi, il terzo Raduno Provinciale dei Bersaglieri.

Si terrà domenica 24 aprile a Niscemi il terzo Raduno Provinciale dei Bersaglieri, organizzato dalla Presidenza provinciale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (Presidente Enzo Falzone) in stretta collaborazione con la Sezione di Niscemi (presieduta da Salvatore Sentina) e con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Niscemi, guidato dal Sindaco Massimiliano Conti.

L’evento prevede il raduno alle ore 10.00 in piazza Martiri di Nassirya, al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Dopo gli onori al Labaro Medagliere provinciale dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon ci sarà l’Alzabandiera e la Deposizione della Corona d’Alloro con la resa degli Onori ai Caduti e la preghiera.