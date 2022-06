Caltanissetta: Domenica 19 giugno riprendono le visite guidate alla città dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”.

Dopo due anni di fermo a causa del COVID il CRAL Giustizia Caltanissetta ha intenzione di ricominciare le proprie iniziative e, pertanto, nell’ambito dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”, che si svolge da 16 edizioni, riprendono le visite guidate alla città.

Domenica 19 giugno si svolgerà una visita guidata percorrendo le vie della città per conoscere la Caltanissetta dal ‘500 all’800 con la guida dello storico Vincenzo Falzone.

L’appuntamento è alle ore 10,00 davanti la Chiesa di San Sebastiano e da lì il gruppo proseguirà per le vie cittadine fino alla Chiesa di Santa Lucia dove la visita si concluderà con la descrizione della chiesa.

L’evento si avvale della collaborazione dell’associazione Royal Eagles, dell’Associazione Francesco Amico e e del Lions Caltanissetta dei castelli.

Tutti sono invitati a partecipare alle visite coinvolgendo i ragazzi per consentire loro di conoscere la storia, le tradizioni e le bellezze della nostra città che sono poco conosciute, sconosciute o, addirittura, dimenticate.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL), ed è, come sempre, gratuito.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA