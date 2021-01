Caltanissetta: Diocesi, Martedì 5 Gennaio riprende il ciclo di Lectio bibliche del Vescovo Mons. Mario Russotto.

Martedì 5 gennaio alle ore 19.00 inizia il nuovo ciclo di Lectio Bibliche del Vescovo Mons. Mario Russotto, quest’anno dedicato al Vangelo secondo Marco che accompagna l’anno liturgico 2020-2021.

“Chi è costui?” è il titolo che fa da filo conduttore alle sei Lectio, che si terranno da gennaio a giugno ogni primo martedì del mese, ed è la domanda che percorre tutto il Vangelo di Marco, scandendo il rapporto tra Cristo, i suoi discepoli e il popolo che lo seguiva.

La prima Lectio “Se vuoi puoi” (Mc 1. 40-45) è dedicata all’episodio della guarigione del lebbroso, che chiede e ottiene da Gesù la volontà di guarirlo e di purificarlo da una malattia ritenuta allora la peggiore contaminazione. Nella guarigione miracolosa del lebbroso Gesù manifesta la sua compassione per l’umanità ferita e rivela la sua divinità, ma nello stesso tempo impone il segreto messianico invitando il lebbroso a custodire nel suo cuore la liberazione da quel male e il tocco divino che l’ha generata.

Le Lectio saranno sempre trasmesse in diretta streaming dalla Cappella Maggiore del Seminario, senza partecipazione di fedeli in presenza, per ottemperare alle disposizioni anti-pandemia e consentire al maggior numero di persone di ascoltare la meditazione del Vescovo.

Sarà possibile seguire la diretta streaming alle ore 19.00 sul canale youtube Diocesi di Caltanissetta e sulla pagina Facebook Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Caltanissetta