Caltanissetta: Diocesi, il Vescovo nomina Padre Onofrio Castelli nuovo Vicario Generale.

A seguito dell’elezione di Mons. Giuseppe La Placa, finora Vicario Generale della Diocesi di Caltanissetta, a Vescovo di Ragusa, si è reso necessario provvedere alla nomina del nuovo Vicario per la nostra Diocesi; pertanto S.E. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, ha nominato il Sac. Onofrio Castelli nuovo Vicario Generale, tale scelta ha comportato altri opportuni cambiamenti in seno al clero.

Il Rev. Sac. Onofrio Castelli è nato a Saarlouis in Germania il 23 settembre del 1963; dopo la maturità scientifica ha fatto il suo ingresso nel Seminario Vescovile di Caltanissetta, proseguendo i suoi studi in teologia e ottenendo il baccalaureato nel 1989. Ordinato presbitero l’8 luglio del 1989, ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale presso le parrocchie S. Alberto Magno in S. Cataldo, S. Pietro e Regina Pacis in Caltanissetta, Economo del Seminario, Rettore della chiesa S. Anna al Testasecca in Caltanissetta, Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano, Arciprete-parroco dell’Unità Pastorale di Sommatino, Parroco di Santa Flavia in Caltanissetta.

Di seguito alla presente la lettera del Vescovo al presbiterio e gli altri cambiamenti adottati:

Figlioli carissimi,

mentre esultiamo ancora di gioia per la elezione del nuovo Vescovo di Ragusa nella persona del carissimo don Pino La Placa, a causa della stessa ho dovuto necessariamente provvedere a nuove nomine, delle quali vi do comunicazione con questa mia lettera.

Ho davvero pregato molto, ho riflettuto tanto su quale fosse il bene maggiore per la nostra amatissima Chiesa nissena nelle sue diverse articolazioni, su come meglio portare a frutto i talenti dei nostri Sacerdoti e su come servire al meglio le nostre comunità parrocchiali.

Ancora una volta devo pubblicamente lodare tufli i Sacerdoti coinvolti in questi ultimi cambiamenti, per la generosità del loro “lìat” pur nel “tremore” del cuore, per l’amabilità e la prontezza nel mettersi al servizio del Signore in piena comunione con il Vescovo, per l’esemplare dedizione a1 ministero sacerdotale in questa bella porzione di Chiesa. .. nella totale incondizionata gratuità. Grazie, figlioli carissimi, Dio vi ricompensi con la straripante gioia che soltanto Lui sa dare!

Ecco, dunque, le nuove nomine:

Castelli Onofrio – Vicario Generale

Alessi Giuseppe – Parroco S. Spirito e direttore Casa del Clero – Cappellano dcl carcere

Biancheri Biagio – Vicario foraneo e Arciprete-Parroco madrice Serradifalco e Roccella

Cosentino Marko – Parroco S. Giuseppe a Caltanissetta

Novembre Massimiliano – Parroco S. Pio X a Caltanissetta

Spilla Angelo – Vicario giudiziale e Arciprete-Parroco madrice S. Cataldo

Con animo grato e riconoscente al Signore per quanto va seminando in questa Sua Vigna e a tutti voi per il vostro infaticabile zelo, vi comunico in allegato anche il nuovo calendario delle celebrazioni presiedute dal Vescovo nelle parrocchie che dall’1 luglio riceveranno il nuovo parroco.

Mentre vi chiedo di accompagnare con la vostra preghiera il nuovo Vicario Generale e tutti i nuovi Parroci, sono certo che accoglierete con gioia e sincero spirito di maternità presbiteralc il nostro carissimo P. Onofrio, aiutandolo nel suo nuovo delicato servizio e facilitandogli il compito con la vostra esemplare collaborazione. Con questi sentimenti vi assicuro il mio quotidiano ricordo nella preghiera e tutti di cuore benedico nel Signore.