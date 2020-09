Caltanissetta. denunciato un minorenne per tentato furto aggravato di un ciclomotore.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per il reato di tentato furto aggravato, un minore che nella notte di sabato scorso ha tentato di rubare un ciclomotore che si trovava parcheggiato nei pressi di un’attività commerciale di via Luigi Monaco. Il minore è stato notato dal proprietario del mezzo mentre stava tentando di mettere in moto il motorino d’avviamento, dopo aver forzato il bloccasterzo. Vistosi scoperto, il ladro ha abbandonato il ciclomotore e si è dato alla fuga. Il tentato furto, con la descrizione del fuggiasco, è stato comunicato dal proprietario del mezzo alla sala operativa della Questura che ha diramato la nota di ricerca alle pattuglie in servizio di controllo del territorio. Un equipaggio della polizia stradale, dopo circa mezzora, ha fermato due sospetti, tra cui il minore odierno denunciato, conducendoli in Questura per eseguire accertamenti. Presso gli uffici di polizia, dove nel frangente si era recato anche il proprietario del mezzo per formalizzare la denuncia, questi ha riconosciuto uno dei due minori sospetti quale colui il quale, poco prima, aveva danneggiato e tentato di rubargli il ciclomotore. Il minore denunciato, dopo le formalità di rito, è stato affidato all’esercente la potestà genitoriale.