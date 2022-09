Caltanissetta: denunciato il titolare di un locale per aver somministrato alcolici a minorenni.

I poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Caltanissetta nel fine settimana, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell’assunzione di alcol da parte dei minori, hanno proceduto al controllo di diversi esercizi commerciali. Nell’ambito della predetta attività è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica il titolare di un locale ubicato a San Cataldo per il reato di somministrazione di alcolici a minori. I poliziotti, infatti, all’interno dell’esercizio commerciale, munito di regolare licenza per intrattenimento danzante, hanno notato un bancone nel quale si somministravano bevande alcoliche. Ad attirare l’attenzione degli agenti è stato, in particolare, un corposo assembramento di giovani che facevano la fila per l’acquisto delle bevande alcoliche senza che la persona preposta alla vendita e somministrazione, nonostante il loro aspetto facesse sorgere chiari dubbi sul fatto che fossero maggiorenni, richiedesse un documento per verificarne l’età.