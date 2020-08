Caltanissetta: denunciato dalla Polizia di Stato neopatentato per guida sotto l’influenza dell’alcol.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un diciottenne neopatentato per guida sotto l’influenza dell’alcol. Verso le cinque di mattina di martedì scorso il giovane, alla guida di una Peugeot 207, nell’impegnare una curva, ha perso il controllo del mezzo, andando a collidere contro tre autovetture parcheggiate in via De Roberto. La velocità è l’impatto hanno fatto ribaltare il mezzo condotto dal diciottenne che ha completato l’incontrollata corsa al centro della carreggiata. I poliziotti, dopo aver soccorso gli occupanti del mezzo, con il giovane viaggiavano, infatti, altri due passeggeri, hanno sottoposto il conducente all’alcol test, accertandone lo stato di ebrezza alcolica. Oltre alla denuncia penale al giovane è stata ritirata la patente di guida.